https://news.day.az/politics/1592248.html Житель села Забух поделился надеждами, связанными с возвращением в родные края
Мне был 51 год, когда я уехал из Забуха, сейчас я возвращаюсь туда в 82 года. Мы безгранично рады.
Житель села Забух поделился надеждами, связанными с возвращением в родные края
Мне был 51 год, когда я уехал из Забуха, сейчас я возвращаюсь туда в 82 года. Мы безгранично рады.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend житель села в село Забух Лачинского района Эльбрус Асадов, возвращающийся в село.
Он отметил, что село восстановлено и в нем созданы все условия. "Теперь мы с большой радостью возвращаемся в наше село и проживем там чудесные дни. Мы ждали возвращения на родную землю 30 лет. Пусть Аллах даст крепкого здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, помилует наших шахидов и исцелит наших ветеранов", - отметил он.
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