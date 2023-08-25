Постоянное представительство Азербайджана в ООН осудило секретную встречу представительства Армении

Постоянное представительство Армении при ООН провело в штаб-квартире организации секретную от большинства стран-членов встречу. Постоянное представительство Азербайджана при ООН осудило это поведение армянских дипломатов и обвинило их в "злоупотреблении" платформой всемирной организации.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в распространенном 24 августа пресс-релизе постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"23 августа постоянное представительство Армении при ООН провело очередное провокационное мероприятие, направленное на распространение дезинформации и искажение ситуации в штаб-квартире ООН относительно Лачинской дороги. Грубо нарушая устоявшиеся традиции ООН, постоянное представительство Армении тайно пригласило лишь небольшую группу стран и предвзятых экспертов из большинства членов ООН, закрыв двери для всех остальных членов ООН, и организовало закрытое заседание, выставив охрану возле зала заседаний просто для того, чтобы любой ценой избежать честных дискуссий и защитить себя от неизбежного разоблачения. Как известно, публичные дебаты в стенах ООН, в тех случаях, когда они действительно направлены на беспристрастный и честный обмен мнениями, проводятся в открытом формате, с заблаговременным уведомлением государств-членов о времени и месте проведения мероприятия. Таким образом, выбранный армянскими дипломатами формат можно было бы назвать беспрецедентным для ООН, если бы он не становился все более распространенным, как в случае с Арменией, которая регулярно злоупотребляет этой платформой для распространения ложных новостей. В этом контексте легко понять растерянность и гнев дипломатов ряда стран, где постпредство Армении не только отказало в основном праве всех членов ООН на участие в дискуссии, но даже пригрозило им полицией. Характерно, что подобные тенденции усиливаются после того, как Армения получила достойный и фактологически точный ответ в ходе открытых и содержательных дискуссий несколько дней назад на заседании Совета Безопасности ООН. Неудивительно, что постоянному представительству Армении, у которого более нет возможности оклеветать Азербайджан в открытых дебатах, не остается иного выбора, кроме как делать это тайно, за закрытыми дверями. Понятно, что такой подход несовместим с духом и целями ООН, а также буквой устава организации. Таким образом, не случайно Секретариат ООН заявил на информационном экране конференц-зала, что данное мероприятие было проведено по инициативе и исключительно под ответственность страны-спонсора - Армении, и что оно не было одобрено ООН и не являлось частью многостороннего процесса. Постоянное представительство Азербайджана осуждает подобные провокационные действия, в том числе злоупотребление платформой ООН для формирования и продвижения ложных интерпретаций, которые подрывают усилия по нормализации отношений и установлению устойчивого мира и стабильности в регионе", - отмечается в сообщении постоянного представительства Азербайджана в ООН.