https://news.day.az/politics/1592343.html Азербайджанские пилоты провели воздушную разведку - ВИДЕО
Азербайджанские пилоты провели воздушную разведку - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на текущий год, в Военно-воздушных силах были проведены учебные полёты на боевых самолётах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В соответствии с планом были выполнены задачи по взлёту и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определению координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также ведению воздушной разведки и другие мероприятия.
В ходе учений задачи, поставленные с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, были выполнены с высоким профессионализмом.
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