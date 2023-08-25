Азербайджанское Общество Красного Полумесяца ответило Армянскому Обществу Красного Креста, передает в пятницу Day.Az.

Предвзятая реакция Общества Красного Креста Армении (ОККA) на заявление Общества Красного Полумесяца Азербайджана (ОКПА) вызвала у нас большое сожаление. Потому что желанием Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, опирающегося на принцип гуманизма, является доставка гуманитарной помощи армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе. Поэтому непонятна неадекватная реакция Армянского Общества Красного Креста. Вопреки заявлениям Армянского Общества Красного Креста, Общество Красного Полумесяца Азербайджана полностью придерживается основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а именно нейтралитета, беспристрастности, единства без каких-либо политических намерений, в соответствии с Уставом Общества Красного Полумесяца Азербайджана, Закона Азербайджанской Республики "Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана", Женевских Конвенций и Севильского Соглашения. Выступление с заявлением и выражение позиции готовности к оказанию гуманитарной помощи нуждающимся лицам, полностью соответствует нашему мандату и не противоречит принципам Движения. Это действие не подрывает принципы и ценности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, напротив, оно служит человечеству. Этим заявлением мы, в соответствии с Севильским соглашением, подтвердили свою готовность оказать гуманитарную помощь нуждающимся людям по маршруту Агдам-Ханкенди. Интересно, какой же закон при этом нарушается? С другой стороны, Общество Красного Полумесяца Азербайджана имеет полное право осуществлять любую гуманитарную миссию на всей территории республики, включая Карабахский регион, на что нет необходимости получать разрешение у кого либо.

Что касается позиции Армянского Общества Красного Креста в отношении Вагифа Хачатуряна, мы считает для себя долгом отметить, что В. Хачатурян несет ответственность за непосредственное участие в военных преступлениях и за жестокое убийство в 1991 году невинных мирных жителей - детей, женщин и стариков в селе Мешели Ходжалинского района. Вызывает сожаление, что Армянское Общество Красного Креста поддерживает такого террориста и преступника-убийцу, что полностью противоречит Женевским конвенциям.

Мнения, высказанные Армянским Обществом Красного Креста относительно Лачинской дороги, не отражают реальности. Наши наблюдения дают полное право утверждать, что в регионе нет никакого "гуманитарного кризиса". Если бы существовала такая ситуация, Армянское Общество Красного Креста приветствовало бы это наше доброе намерение, а Международный Комитет Красного Креста мог бы обеспечить доставку помощи по маршруту Агдам-Ханкенди. Озвучивание необоснованных высказываний, служит возникновению путаницы в обществе.

Что касается ссылки на решение Международного Суда в заявлении Армянского Общество Красного Креста, то создание Азербайджанской Республикой пограничного контрольно-пропускного пункта "Лачин" служит защите ее суверенных прав в пределах собственных границ. В настоящее время лица армянской национальности беспрепятственно передвигаются из Ханкенди в Армению и обратно. Здесь никаких ограничений нет. В своих интервью эти лица неоднократно выражали свое удовлетворение.

Ответное письмо Армянского Общества Красного Креста вызывает у нас подозрение, так как свидетельствует о том, что оно вопреки гуманитарным принципам Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца вмешивается в политику и может стать орудием в руках Правительства Армении. Заявление Армянского Общества Красного Креста также вызывает у нас сожаление и удивление. Так как оно в течение 30 лет ни разу не выступило с заявлением и не высказывало позицию в отношении оккупации вооруженными силами Армении 20% земель Азербайджана, наличия миллиона беженцев и вынужденных переселенцев как из Армении, так и из Карабахского региона Азербайджана, уничтожение тысячи людей, разрушения исторических, культурных и религиозных памятников, невыполнение Арменией резолюций Совета Безопасности ООН №822, №853, №874 и №884, принятых в 1993 году.

Мы советуем Армянскому Обществу Красного Креста быть более точными и ответственными в своих письменных заявлениях, высказываниях и мнениях, соблюдая нейтралитет и беспристрастность, не превращаться в инструмент в руках политиков и не вовлекаться в политические процессы и авантюры. Армянскому Обществу Красного Креста следовало бы ещё раз внимательно ознакомиться с заявлением Общества Красного Полумесяца Азербайджана. В этом случае они не допустили бы непроверенных и неточных предвзятых представлений и не стали бы несправедливо обвинять противоположную сторону. Еще раз повторяем, что в этом заявлении целью Азербайджанского Общества Красного Полумесяца было показать свою готовность оказать срочную и своевременную гуманитарную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Это напрямую связано с нашей миссией.

Вызывает недоумение то, что Армянское Общество Красного Креста выражает мнение по вопросам, касающимся территории другого суверенного государства. Эти вопросы не относятся к их мандату и миссии. Более того, это грубое вмешательство в дела другого национального общества. Армянскому Обществу Красного Креста было бы целесообразно направить свои усилия на решение гуманитарных вопросов на своей территории.

В соответствии со статьями 5.1, 5.3 и 5.4 Севильского соглашения, мы подтверждаем, что исходя из оперативных планов и возможностей Движения, центральную роль в создании и реализации коллективного ответа Движения играет Общество Красного Полумесяца Азербайджана. Согласно Соглашению, Международный Комитет Красного Креста не имеет исключительных прав в пределах Азербайджанской Республики. Вопрос проведения гуманитарных операций в районе временного пребывания российских миротворцев не находится в компетенции МККК. Эти операции находятся в ведении Общества Красного Полумесяца Азербайджана и должны проводятся в координации с ним.

В рамках нашей гуманитарной миссии мы последовательно участвуем в дискуссиях и консультациях с нашими партнерами, а именно с региональными и местными представительствами Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Мы еще раз заявляем, что всегда будем оставаться верными фундаментальным принципам и гуманитарным ценностям Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана еще раз заявляет, что в отличие от Общества Красного Креста Армении, мы не участвуем в политике и политических процессах. Мы поддерживаем принципы, заложенные в нашем Уставе, и сохраняем приверженность международным гуманитарным ценностям. Мы придерживаемся азербайджанского законодательства, принципов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также в соответствии с Севильским соглашением выражаем готовность оперативно доставить любую гуманитарную помощь жителям Карабахской экономической зоны по маршруту Агдам- Ханкенди. Общество Красного Полумесяца Азербайджана ещё раз подчеркивает свою непоколебимую приверженность фундаментальным принципам и гуманитарным ценностям Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.