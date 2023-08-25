https://news.day.az/politics/1592381.html Азербайджанское Общество Красного полумесяца отмечает эклюзивное право на проведение гуманитарных акций в Карабахе
Азербайджанское Общество Красного полумесяца отмечает эклюзивное право на проведение гуманитарных акций в Карабахе
Вопрос гуманитарных операций на территории временной дислокации российских миротворцев в Карабахе находится в ведении исключительно Азербайджанского Общества Красного полумесяца.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в ответе Азербайджанского Общества Красного полумесяца Армянскому Обществу Красного креста.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре