Азербайджанское Общество Красного полумесяца отмечает эклюзивное право на проведение гуманитарных акций в Карабахе

Вопрос гуманитарных операций на территории временной дислокации российских миротворцев в Карабахе находится в ведении исключительно Азербайджанского Общества Красного полумесяца.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в ответе Азербайджанского Общества Красного полумесяца Армянскому Обществу Красного креста.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.