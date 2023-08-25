https://news.day.az/politics/1592385.html Ситуация на Сарсангском водохранилище забеспокоила азербайджанские учреждения - совместное заявление
Ситуация на Сарсангском водохранилище забеспокоила азербайджанские учреждения - совместное заявление
Министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики распространили совместное заявление в связи с ситуацией на Сарсангском водохранилище, сообщает в пятницу Day.Az.
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