Ситуация на Сарсангском водохранилище забеспокоила азербайджанские учреждения

Министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики распространили совместное заявление в связи с ситуацией на Сарсангском водохранилище, сообщает в пятницу Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.