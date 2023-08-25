https://news.day.az/politics/1592408.html Абдулкадир Уралоглу о работах на Зангезурском коридоре
Абдулкадир Уралоглу о работах на Зангезурском коридоре
Работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Азербайджана, приближаются к завершению.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу во время встречи с представителями медиа в Анкаре.
Он отметил, что работы на турецкой части транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году.
"В настоящее время завершаются работы на участке коридора, проходящем по территории Азербайджана. Мы также ведем работы в Дилуджу, Игдыре и Карсе и планируем завершить их в этом году", - добавил Уралоглу.
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