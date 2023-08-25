https://news.day.az/politics/1592411.html Миротворцы продолжают способствовать незаконным перевозкам сепаратистов - ВИДЕО
Миротворцы продолжают способствовать незаконным перевозкам сепаратистов - ВИДЕО
Армянские сепаратисты продолжают осуществлять незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в сопровождении российских миротворцев осуществлялись незаконные перевозки армян.
На кадрах, видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются военные перевозки на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.
Напомним, что видеокадры оотносительно незаконных перевозок армян в сопровождении российских миротворцев были зафиксированны и ранее.
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