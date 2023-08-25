Уничтожен армянский квадрокоптер

25 августа около 13:35 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате бдительности наших подразделений квадрокоптер был обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия.