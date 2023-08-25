https://news.day.az/politics/1592420.html Уничтожен армянский квадрокоптер
Уничтожен армянский квадрокоптер
25 августа около 13:35 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате бдительности наших подразделений квадрокоптер был обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия.
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