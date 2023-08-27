Сенатор Менендес и его армянская жена находятся в гуще коррупционного скандала

Жена проармянского сенатора Боба Менендеса обналичила золотые слитки на сумму до 400 000 долларов, несмотря на то, что всего три года назад ей грозила потеря права выкупа. Продажа, состоявшаяся весной прошлого года, произошла за несколько месяцев до того, как офис Менендеса публично признал, что он находится под федеральным расследованием. Согласно ежегодному публичному отчету сенатора, 56-летняя Надин Арсланян продала более 6 кг золота в период с 7 апреля по 16 июня 2022 года.

Как передает Day.Az, новые подробности раскрыла газета New York Post.

В журналистском расследовании отмечается, что эта продажа стала замечательным финансовым поворотом для Арсланян, которая испытывала финансовые трудности и даже столкнулась с потерей права выкупа своего дома до того, как вышла замуж за Менендеса в 2020 году. По сообщениям, федеральные прокуроры Манхэттена хотят знать, получали ли сенатор или его жена незарегистрированные роскошные подарки, в том числе машину и квартиру в Вашингтоне, в обмен на политические благосклонности.

Отметим, что это второй случай, когда сенатор подвергается расследованию со стороны федеральных властей по обвинениям в коррупции. Длительное расследование штата Нью-Джерси завершилось в 2011 году без предъявления обвинений.

69-летнему Менендесу было предъявлено обвинение в 2015 году после того, как прокуроры отдела общественной честности Министерства юстиции обвинили его в получении щедрых взяток от офтальмолога из Палм-Бич и политического благотворителя доктора Саломона Мельгена.

Среди обвинений было то, что сенатор, используя свою силу, поручил членам своего штаба получить визы для подруг Мельгена, которые были родом из Бразилии, Украины и Доминиканской Республики.

Дело о взяточничестве против сенатора, который был впервые избран в 2006 году, закончилось два года спустя неправильным судебным разбирательством, после того как присяжные в составе 12 человек заявили, что оно безнадежно зашло в тупик. Федеральная прокуратура сняла обвинения в 2017 году перед повторным судебным разбирательством, после того как Верховный суд сузил определение государственной коррупции.

Как пишет NY Post, в декабре следующего года Менендес встретил Арсланян в IHOP в Юнион-Сити, где он был мэром, и у них завязался бурный роман. Их познакомили за панкейками, и, по словам Арсланян, "он был очень умен, обладал прекрасным чувством юмора".

За следующие пять месяцев новоиспеченная в армянской церкви пара посетила четыре континента, а в октябре Арсланян была партнершей Менендеса во время визита делегации Конгресса в Индию.

Однако, как сообщает газета New York Times, его невеста боролась с финансовыми проблемами. По данным газеты, в 2014 году, после того как у нее возникли проблемы с выплатой ежемесячной ипотеки в размере $1897 за дом в округе Берген, который она сейчас делит с Менендесом. Арсланян также зарегистрировалась в федеральной программе, которая поможет ей управлять своими расходами. Но к середине 2019 года она не смогла выплатить низкие платежи, и ипотечная компания начала процедуру взыскания на ее дом. Как только началась потеря права выкупа, Арсланян основала собственный консалтинговый бизнес - Strategic International Business Consultants LLC, который находится за пределами ее домашнего адреса.

У компании нет присутствия в Интернете, и неясно, кто ее клиенты. Ее регистрацией занимался давний друг Менендеса Дональд Скаринчи.

В 2020 году Арсланян оказывала давление на Менендеса, чтобы тот добивался признания т.н. "геноцида армян", который Сенат ошибочно признал в 2019 году.

Будучи сенатором, Менендес также обязан декларировать принадлежащие ему или его жене активы стоимостью более 1000 долларов. Но при этом он не обязан декларировать происхождение этих активов. В первый год брака сенатор заявил, что у Арсланян имеются текущие и сберегательные счета на сумму 117 000 долларов. Правда за месяц до того, как Арсланян обналичила золото - 16 марта 2022 года, - Менендес подал поправку к раскрытию информации за 2020 год, согласно которой у Арсланян было до 250 000 долларов в золотых слитках, свидетельствуют документы Сената. А в июне этого года он сообщил о продажах четырьмя отдельными траншами, общая стоимость которых составила до 400 000 долларов.

Пресс-секретарь Менендеса сообщил, что "формы раскрытия финансовой информации сенатора были поданы в соответствии со всеми сроками и требованиями". При этом он отказался комментировать федеральное расследование.

В свою очередь адвокат Арсланян Дэвид Шертлер в среду не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Согласно документам FEC, фирма Шертлера в Вашингтоне, округ Колумбия, получила 48 000 долларов в качестве оплаты за "юридические услуги" от Менендеса.

В прошлом месяце Менендес, который является председателем сенатского комитета по международным отношениям, учредил Фонд правовой защиты, чтобы помочь оплатить работу своей команды адвокатов. Согласно документам Федеральной избирательной комиссии, в период с января по апрель этого года Менендес заплатил почти 187 000 долларов фирмам в Чикаго и Вашингтоне за "юридические услуги". По сообщениям, среди юридических фирм есть группа, возглавляемая известным юристом по вопросам выборов Марком Элиасом, который долгое время был советником Национального комитета Демократической партии. Недавние федеральные финансовые раскрытия Менендеса показывают, что Арсланян получила доход от компании в прошлом году. В документах также указано, что она работала в Fusion Diagnostics Laboratories, компании, занимающейся медицинскими исследованиями в Нью-Джерси.