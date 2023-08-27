Министр обороны Азербайджана провел встречу с турецким коллегой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, сперва состоялась торжественная церемония встречи в Министерстве обороны, и министры обеих стран прошли перед почетным караулом. Образцовый военный оркестр Министерства обороны исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции. Согласно протоколу, была подписана "Книга почета".

После церемонии встречи министр обороны и другие ведущие сотрудники ведомства встретились с турецкой делегацией.

Генерал-полковник Закир Гасанов приветствовал гостей. Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией находится на высоком уровне, министр подчеркнул важность продолжения работы, проводимой в этом направлении, нарастающими темпами.

Выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в братскую страну в качестве министра национальной обороны Турции, Яшар Гюлер выразил благодарность за гостеприимство и отметил, что стратегический союз между двумя странами основан на дружбе и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также региональная безопасность и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.