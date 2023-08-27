https://news.day.az/politics/1592825.html Скончался офицер азербайджанской армии
Скончался офицер азербайджанской армии
Скончался офицер азербайджанской армии, майор медицинской службы Мамедов Ровшан Узейир оглы 1985 года рождения, длительное время лечившийся в Турции от онкологического заболевания.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося военнослужащего", - отметили в минобороны.
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