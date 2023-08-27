https://news.day.az/politics/1592834.html Предотвращена очередная провокация ВС Армении
Предотвращена очередная провокация ВС Армении
Около 12:30 27 августа незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Кельбаджарского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны.
Как отметили в министерстве, в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
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