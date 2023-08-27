Предотвращена очередная провокация ВС Армении

Около 12:30 27 августа незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Кельбаджарского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны.

Как отметили в министерстве, в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.