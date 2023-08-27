Facebook удалил страницу бандита Араика Арутюняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Facebook страница главаря сепаратистской банды в зоне временной ответственности РМК Араика Арутюняна удалена сотрудниками социальной сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, лица, ответственные за страницу в панике направили жалобу компании Meta с надеждой, что она будет восстановлена.

Армяне требуют (уже вызывает смех - ред.) от американской корпорации обосновать свое решение. Свора Арутюняна считает, что оно является "неприемлемым" и, не упустив возможности, обвинила во всем Азербайджан, который якобы "подвергает армян Карабаха блокаде и изоляции".

Отметим, что удаление страницы Арутюняна в первую очередь может быть связана с тем, что там пропагандируется ненависть к азербайджанцам и распространяется дезинформация о реалиях в регионе, а не из-за "жалоб из Азербайджана".

Пользовательское соглашение Facebook категорично запрещает разжигание вражды и ненависти, чем Араик со своей свитой постоянно и занимался.

Стоит подчеркнуть, что армянские сотрудники Facebook грубо нарушают правила компании, установленные Марком Цукербергом и советом директоров, удаляя публикации азербайджанцев. В особенности это было заметно в 2020-м году, в период 44-дневной войны.

Данный факт является грубым нарушением внутренних правил компании, которые гласят, что сотрудники должны действовать законно, честно, этично и в наилучших интересах компании при выполнении обязанностей, представляя Facebook в Интернете.

Согласно коду, персонал социальной сети должен избегать фактического или явного конфликта интересов, поддерживая нейтралитет в тех или иных вопросах.

"Личные интересы сотрудников Facebook не должны противоречить интересам компании. Недопустимо получение личной выгоды, используя свое положение в Facebook. Нарушение данного правила будет восприниматься, как ухудшение или отсутствие объективного делового суждения сотрудника", - говорится в правилах поведения.

Стоит подчеркнуть, что модераторы, рассматривающие посты, на которые поступают жалобы, обязаны придерживаться нейтралитета и принимать те или иные решения в их отношении в соответствии с установленными правилами.

Теперь, когда армяне наступили на свои же грабли и оказались по ту сторону пользовательского соглашения, они пытаются выдвигать какие-то "требования" многомиллиардной корпорации, будто Meta что-то им должна.

Нарушили правила, пора понести ответственность.