Неоколониальная Франция грубо провоцирует гуманитарный кризис в Нигере

Автор: Мехти Ахмедзаде

Неспокойная ситуация в Нигере продолжает оставаться одной из главных тем мировых СМИ, в частности, к военно-политическим проблемам, наблюдаемым страны, может добавиться и гуманитарный кризис, который активно провоцирует колониальная Франция, не желающая отступать назад и терять свое влияние в стране.

Нигеро-французские отношения связывает длительный период совместной истории, начиная с завоевания Францией территории Нигера в 1898 году. Нигер получил независимость от метрополии в 1960 году, а история культуры и французского языка под влиянием Франции были точкой общности в создании нигерской культуры. Франция извлекала экономическую выгоду из того времени, когда она была колониальной державой, и до сих пор полагается на импорт из Нигера для развития своей экономики. Поэтому совершенно не удивительно, что когда в Нигере стали требовать высылки французского посла и отвергать Париж в целом, последовала соответствующая реакция.

В МИД Франции информацию о планах военного вмешательства не подтвердили и не опровергли - там лишь отметили, что безопасность французских граждан и учреждений для республики в приоритете. Но действовать решили.

Из всех западных стран на переворот в Нигере Франция реагирует наиболее активно - 29 июля президент Эмманюэль Макрон созвал экстренное заседание Совета по обороне. В Нигере, который занимает седьмое место в мире по запасам урана и второе в Африке после Намибии по его добыче, действует французская компания Orano (бывшая Areva), специализирующаяся на производстве топлива для атомных электростанций. В течение последних 50 лет она эксплуатировала два рудника около города Арлит на севере страны с помощью дочерних компаний SOMAIR, которая ведет разработку крупнейшего открытого уранового рудника в Нигере (Orano намерена эксплуатировать его до 2040 года), и COMINAK.

В планах французской компании освоение еще одного крупного нигерийского уранового месторождения - Имурарен, расположенного к югу от Арлита. Его запасы оценивают в 200 тыс. т. В Orano заявили, что компания уходить из Нигера не собирается, - переворот "никак не повлиял" на ее деятельность в стране. "Сегодня утром наши сотрудники выехали на место и не обнаружили никаких проблем. Работа продолжается", - сообщили в компании 27 июля. Однако уже 31 июля мятежники, по информации Би-Би-Си, сообщили, что приостанавливают экспорт золота и урана во Францию.

Рассчитывать, что Париж молча уйдет из Нигера, не приходится. Это государство для Франции - часть истории, воспоминания о былом колониальном могуществе, тех временах, когда европейская метрополия богатела за счет рабского труда африканцев и безжалостной эксплуатации местных природных ресурсов.

В последние годы Франция, несмотря на все усилия, продолжает терять свое влияние в Африке. От Франсафрики французам приходится отказываться не по своей воле, а потому, что африканские государства больше не намерены терпеть чужое присутствие на своей территории. Сначала о сходе с французской орбиты заявили в Мали, затем - в ЦАР и Буркина-Фасо. Теперь к этим странам присоединился Нигер, один из последних оплотов Франции в Африке. Президент Эмманюэль Макрон все еще пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, вновь рассказывая, что в Париже хотят отказаться от наследия Франсафрики и выстраивать с африканскими странами "сбалансированное партнерство". Впрочем, на Черном континенте французским обещаниям после стольких лет обмана больше не верят. Тем более, что в Нигере до сих пор расквартировано около полутора тысяч французских военнослужащих с тяжелым вооружением, а на авиационный базе в столице Ниамей размещены военные самолеты и ударные дроны. Еще тысяча солдат находятся в соседнем с Нигером Чаде. На помощь французам могут прийти и союзники: у США на двух базах в Нигере размещено более тысячи солдат, а у Италии - 300 военнослужащих.

Сейчас Нигер в целом обложен санкциями, а по последним данным СМИ, по настоянию Парижа профранцузские режимы в соседних странах наглухо закрыли границы, что может привести страну к гуманитарной катастрофе. В частности, рекордно сократилось количество топлива. Даже ООН не в силах оказать хоть какую-то помощь. Тем временем почти каждый пятый нигериец зависит от этой помощи. Вот такая вот французская демократия для жителей африканской страны - либо вы под нами, либо оставайтесь без ничего.

Впрочем, ожидается, что такие махинации и радикальные шаги будет идти один за другим. Франция получила удар в спину и полностью зависит от нигерийского урана. Сдаваться неоколониалисты не хотят, а поэтому любыми путями готовы добиваться своего. Какие меры может использовать Париж прекрасно знают в Алжире, который подвергся многочисленным преступлениям и геноциду.

Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является проявлением колониальной политики тому очередное доказательство. За весь период французского владычества в разных странах было зверски убито несколько миллионов невинных гражданских лиц, особенно мусульман и арабов. С 1830 по 1962 годы французскими войсками было зверски убито несколько миллионов алжирцев, были уничтожены и разрушены мечети, французы совершили страшный геноцид в отношении мусульман Магриба. Спустя десятилетия, колониальную политику Франции в ряде стран вспоминают как темное пятно в истории борьбы за независимость.

Теперь очередь, видимо, дошла до современного Нигера.

Франция, как страна, совершившая геноцид в различных странах мира, включая Руанду и Алжир, завуалировавшись под "защитника" демократии и прав человека, топчет Высшие ценности. Продолжение колониальной политики недопустимо. Политика, проводимая сегодня во Франции Макроном, показала, что не все высшие ценности представляют значимость для этой страны, и интересы власти для нее превыше всего. Оправдания для такой политики, проводимой французами, нет.