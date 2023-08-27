В Баку опровергли дезинформацию армянской стороны

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 27 августа с 19:20 до 19:30 подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа полностью ложная.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.