https://news.day.az/politics/1592850.html В Баку опровергли дезинформацию армянской стороны
В Баку опровергли дезинформацию армянской стороны
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 27 августа с 19:20 до 19:30 подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа полностью ложная.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.
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