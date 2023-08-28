Хроника армянских зверств: 31 год назад произошла резня в Баллыгая

31 год назад вооруженные силы Армении совершили геноцид против мирных жителей геранбойского села Баллыгая.

После оккупации армянами Лачина вынужденные переселенцы из этого района расселились в соседних районах, куда война еще не дошла, в надежде вернуться вскоре обратно в родные места. В том числе несколько десятков перебрались в Геранбойский район и занялись животноводством. Это были пастухи и члены их семей, мирные безобидные люди. Поселились вблизи села Баллыгая, жили в палатках, разводили скот. Но 28 августа 1992 года война настигла их.

В пять часов утра на территорию района проникла армянская диверсионная группа в составе 10-12 человек. Жаждущие крови вооруженные армяне набрели на палаточный лагерь и учинили расправу. В результате 24 гражданских лица азербайджанской национальности были зверски убиты, среди них - 6 малолетних детей, в том числе 6-месячный ребенок. Большинство убитых были дети, женщины и старики. Армяне не пощадили даже 93-летнюю старую женщину. В заключение трагедии армянские боевики сожгли тела некоторых убитых.

Самому младшему из детей, убитых армянами, было полгода, самой старшей жертве расправы - 93 года. Трое детей стали сиротами. Кроме того, во время массового убийства 9 человек получили тяжелые ранения. Некоторым из них так и не удалось вернуть здоровье.

28 августа 1992 года военная прокуратура Геранбойского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту массового убийства в Баллыгая. Было проведено следствие и установлены личности некоторых участников расправы. Было также доказано, что в семьях пастухов не было никакого огнестрельного оружия, то есть армянские боевики стреляли по безоружным людям.

Массовое убийство в Баллыгая было продуманной акцией. Это не тот случай, когда диверсанты случайно набрели на поселение и убрали свидетелей. Самой целью диверсионной группы было уничтожение мирного азербайджанского населения. Только так можно объяснить расстрел малолетних детей и стариков, которые никак не могли бы помешать планам бандитов.

Сегодня материалы, доказательства и факты резни в Баллыгая хранятся в Мемориальном музее геноцида Военной прокуратуры Азербайджанской Республики. Имеющиеся в архивах кадры потрясают своей жестокостью. До сих пор мир знал только о страшных деяниях армянских оккупантов в Ходжалы, но ему пора узнать и о других преступлениях Армении, совершенных в отношении мирного азербайджанского населения в период Первой карабахской войны и многолетней оккупации территорий Азербайджана.

История расправ над азербайджанскими детьми и стариками не ограничена одной лишь карабахской войной. Не будем сейчас обращаться к кровавым событиям столетней давности. В новейшей истории Армении достаточно фактов, позволяющих осудить и заклеймить армянский национализм, многое перенявший в методах у нацистов и даже порой превосходящий бесчеловечностью своих учителей.

С начала карабахского конфликта Армения лишила права на жизнь десятки тысяч мирных азербайджанцев. На их крови она почти тридцать лет пыталась строить благополучную жизнь для армян. Но это невозможно. Благополучная жизнь для армян на азербайджанских землях может наступить только после покаяния. Жертвы расправ в Ходжалы, Баллыгая, Гарадаглы, Агдабане, сотнях азербайджанских сел Армении взывают к справедливости.