https://news.day.az/politics/1592907.html Баку опроверг фейк Армении
Баку опроверг фейк Армении
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций ВС Армении.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении о том, что 27 августа в 23:30 подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу позиции ВС Армении, расположенные в направлении населенного пункта Азизли", - говорится в сообщении.
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