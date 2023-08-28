Баку опроверг фейк Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций ВС Армении.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении о том, что 27 августа в 23:30 подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу позиции ВС Армении, расположенные в направлении населенного пункта Азизли", - говорится в сообщении.