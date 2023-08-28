В Карабах пытались провести нарды с т.н. "гербом" сепаратистов

Сегодня во время перехода через на ППП "Лачин" в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) у жителя Карабаха армянского происхождения была обнаружена доска для игры в нарды с так называемым "гербом" сепаратистов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, после проверки документов жителя Карабаха армянского происхождения во время перехода через ППП, сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы Азербайджана осмотрели его ручную кладь.

Во время осмотра было обнаружено, что на доске для игры в нарды, принадлежащих упомянутому лицу, изображен так называемый "герб" сепаратистов. Доска была конфискована.