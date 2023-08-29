Рубик переходит к плану «Б» - Пашиняну пора поволноваться

Прогнозы о намерении эмиссара Москвы Рубена Варданяна прийти к власти в Армении, похоже, начинают сбываться. С первых дней появления в горах Карабаха этого финансового мошенника, привыкшего вести роскошную жизнь в Москве и в больших и малых городах Запада и Штатов, было понятно, что не национал-патриотические чувства привели его в Ханкенди, а реализация многоэтапного плана по восхождение на Олимп власти в Армении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

По словам нашего собеседника, карабахский этап плана Варданян с треском развалил. После грозных предупреждений из Баку, ему пришлось отказаться от "высокой должности". Однако ему было поручено не покидать регион и, ограничившись небылицами для иностранных СМИ о "голоде" и "блокаде", ждать своего часа. И этот час настал.

"На днях Рубик в своем Телеграм-канале озвучил основные тезисы трехэтапного плана по свержению Никола Пашиняна. Приведу цитату из самого Варданяна без изменений: "на смену псевдоборьбе "импотентов" с "предателями" должна придти новая сила, которая И ХОЧЕТ, И МОЖЕТ, И ЗНАЕТ как сделать все правильно". Как видим, он уже не скрывает своих намерений. Новой силой Варданян считает партию "Апрелу еркир" (АЕ), в которой, как он уверяет, "объединились люди, которые действительно знают, как изменить ситуацию, и готовы взять ответственность за будущее Армении". Ставка на АЕ наводит на мысль, что или в этой партии Рубен Варданян является "серым кардиналом", или же у него с руководителями АЕ достигнуто соглашение о сотрудничестве по свержению Пашиняна", - сказал Мамедов.

Эксперт считает, что, исходя из обнародованного плана Варданяна и банальной истины о том, что у кого деньги, тот и заказывает музыку, более подходящей к случаю видится первая версия. И теперь, согласно плану Варданяна, для достижения окончательной цели АЕ должна добиться победы на сентябрьских выборах старейшин Еревана. Варданян уже обратился к ереванцам, призвав голосовать за соответствующего кандидата и прозрачно намекнув, что "Ереван - это половина населения страны, и эти выборы для нас - первый шаг к смещению от власти элит".

Следующим шагом воцарения Рубика, по мнению азербайджанского эксперта, должна стать победа на выборах депутатов Национального Собрания Армении. Все просто - партия набирает большинство мандатов и он становится премьер-министром.

"Про "трон" в Ханкенди он уже позабыл, про свои обещания "никогда не покинуть" и так далее - тоже. Ему не удалось набрать очков, мутя воду в зоне РМК, однако в сложившейся ситуации это не помешает ему в осуществлении планов, потому что все шишки сыплются на голову Араика Арутюняна, а он остался в тени. Миссионер четко выполняет указы своих хозяев по свержению Никола Пашиняна, который не пришелся ко двору в Москве. Следовательно, сентябрьские выборы в Ереване станут серьезным экзаменом на живучесть нынешней власти, ибо им будут противостоять не только сторонники карабахского клана, управляемые разными башнями Кремля, но и национал-реваншисты, которые не будут стеснены в финансах. Уж кто-кто, а "серый кардинал" об этом позаботится", - сказал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева