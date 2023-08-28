100-летняя жительница Карабаха армянского происхождения беспрепятственно перешла ППП "Лачин"

Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана продолжают свободно пересекать ППП "Лачин".

Как сообщает Day.Az, сегодня на ППП "Лачин" в очередной раз был обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения из Ханкенди в направлении Горуса. Также были созданы условия для беспрепятственного перехода через ППП "Лачин" 100-летней жительницы армянского происхождения Лесмонии Арстанян.

Сегодня через ППП "Лачин" ожидается переход более 150 лиц армянского происхождения, созданы все условия для их комфортного перехода.

Отметим, что это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий в пересечении армянскими жителями Карабаха ППП "Лачин" и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о якобы "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью.

Напомним, что в целях предотвращения осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.