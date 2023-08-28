https://news.day.az/politics/1592965.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в "Х" (Twitter).
"Мы глубоко опечалены известием о большом количестве человеческих жертв в результате проливных дождей и оползней в ряде регионов Таджикистана. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с дружественным народом Таджикистана и его правительством", - говорится в публикации.
Отметим, что в результате сильных дождей, которые прошли 27 августа в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек.
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