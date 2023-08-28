Армяне устроили вооруженное нападение в Ханкенди

Прошлой ночью в Ханкенди было совершено вооруженное нападение на так называемое "административное здание" сепаратистского режима.

Как сообщает в понедельник Day.Az, кадры данного инцидента были распространены в социальных сетях. На них видно, как нападавшие несколько раз подвергли обстрелу здание.

Точных данных о наличии погибших и раненых в результате нападения нет.

Этот факт еще раз говорит о том, что жителям Ханкенди надоел нынешний бандитский режим, возглавляемый Араиком Арутюняном..

Напомним, что ранее в городе прошли различные формы протеста против режима. Все это говорит о том, что ситуация усугубилась и протесты приобрели вооруженный характер.