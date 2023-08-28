Новые финансовые махинации проармянского Менендеса и его жены Надин Арсланян

Против американского сенатора Боба Менендеса и его супруги Надин Арсланян, армянки по происхождению, выдвинуты очередные обвинения в финансовых махинациях.

Как передает в понедельник Day.Az, согласно опубликованному на днях отчету министерства юстиции США, Надин Арсланян регулярно получала дорогие подарки от производителя пищевой продукции из Нью-Джерси.

Египетские чиновники и бизнесмен из Нью-Джерси, заключившие контракт, были приняты Менендесом в его офисе в 2018 году. Год спустя бизнесмен стал единственным сертифицирующим лицом халяльного мяса, экспортируемого из США в Египет.

В ходе расследования рассматривался вопрос о том, мог ли Менендес ненадлежащим образом использовать свое положение в Сенатском комитете по международным отношениям, чтобы повлиять на сделку. Согласно отчету NBC, опубликованному ранее в этом году, комитет контролирует примерно 2 миллиарда долларов американской помощи Египту.

Напомним, что проармянский сенатор Менендес широко известен своими антиазербайджанскими заявлениями, нацеленными на подрыв переговоров по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В то же время, это уже не первый скандал вокруг сенатора и его окружения. Факты, что он также получает спонсирование от армянского лобби в США, также хорошо известны.