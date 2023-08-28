https://news.day.az/politics/1593016.html Омбудсмен Азербайджана поделилась публикацией в связи с 31-й годовщиной геноцида в Баллыгая
Омбудсмен Азербайджана поделилась публикацией в связи с 31-й годовщиной геноцида в Баллыгая
Одним из наглядных примеров политики геноцида со стороны Армении является совершение ею геноцида в Баллыгая.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации в Facebook уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) Сабины Алиевой в связи с 31-й годовщиной геноцида в Баллыгая.
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