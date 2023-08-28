Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление еврокомиссара

Община Западного Азербайджана осуждает несправедливое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович от 28 августа 2023 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Общину.

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