https://news.day.az/politics/1593092.html Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление еврокомиссара
Община Западного Азербайджана осудила несправедливое заявление еврокомиссара
Община Западного Азербайджана осуждает несправедливое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович от 28 августа 2023 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Общину.
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