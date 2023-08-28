Обсуждены перспективы развития сотрудничества между ВС Азербайджана и Турции

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почётного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким воинам-освободителям, павшим в 1918 году. Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В Генеральном штабе Азербайджанской Армии состоялась торжественная церемония встречи, начальники генеральных штабов Азербайджана и Турции прошли перед почётным караулом. В исполнении Военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны двух братских государств. В соответствии с протоколом генерал армии Гюрак оставил памятную запись в "Книге почётных гостей".

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился со своим турецким коллегой.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерала армии Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции и выразил удовлетворение их визитом в Азербайджане.

Генерал-полковник К.Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего славной турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за тёплый приём, генерал армии Метин Гюрак выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Генерал армии М.Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024-ом годах с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.