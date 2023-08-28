МИД Азербайджана ответил Макрону

Сегодня мирный процесс подрывают предвзятые взгляды президента Франции Эмманюэля Макрона, которые создают ложное впечатление о текущей ситуации в регионе и в одностороннем порядке защищают Армению.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, относительно высказываний президента Франции на конференции послов.

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