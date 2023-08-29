ППП «Лачин» продолжает воспитывать армян

Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник на погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджанскими пограничниками были задержаны трое молодых армян. Все трое - жители Карабахского региона Азербайджана, играющие в ходжавендском футбольном клубе. Эти молодые люди ничем не прославились, и мы знать не знали бы об их существовании, если бы два года назад в соцсетях не распространилась видеозапись, на которой они в составе команды дружно топчут государственный символ страны, в которой живут. Многие наверняка видели этот ролик - толпа недорослей в спортивной форме выходит из раздевалки, и каждый старательно вытирает ноги об азербайджанский триколор. Не все делают это с вдохновением. Это заметно. Но часть старается, даже плюет на расстеленный под ногами флаг. Снимал это безобразие, по-видимому, тренер.

Накануне при прохождении контроля на ППП в Лачине трое футболистов ходжавендской команды были опознаны и задержаны. Если судить по армянским соцсетям, то на ППП разыгралась целая драма в стиле экшн. Кто-то побежал, кто-то закричал, кто-то выстрелил, кто-то в обморок упал. Не знаем, кто и что там еще сделал, но горе-футболисты, по всей видимости, дружно пережили состояние детской неожиданности. Конечно же, этим троим и в страшном сне не могло привидеться, что их имена и фейсы зафиксированы. Правда, еще в 2021 году по факту было возбуждено уголовное дело, однако вряд ли в зоне РМК к этому отнеслись серьезно. Тем более, в тот период, когда Лачинская дорога была еще проходным двором, а миротворцы вели себя на азербайджанских землях как хозяева. Армяне полагали, что так теперь и будет всегда, что ничего для них не изменится и руки азербайджанского правосудия никогда до них не дотянутся. А напрасно.

Первой ласточкой после того, как заработал ППП, стал разворот обратно в Армению армянского военнослужащего в штатском. Армяне тогда немного забеспокоились. У них начало зарождаться смутное сомнение относительно того, что в Баку спят и видят сны, и просыпаются только тогда, когда дело касается крупной рыбы вроде Саргсяна, Кочаряна, Бабаяна, Араика и им подобных. Но задержание в июле организатора мешалинской резни Вагифа Хачатряна показало, что азербайджанской стороне известно все не только о публичных лицах из числа негодяев, но и о планктоне. То есть каждый, кто совершил преступления против азербайджанского народа, оскорблял государственные символы и так далее, зафиксирован и занесен в соответствующие списки. Мелкая это рыбешка или президент Армении - не имеет значения.

На армянской стороне уже вопят о "похищении детей" на "незаконном ППП". Ну, драгоценные, какие же это дети? Это уже взрослые люди. Едут учиться в Армению? На здоровье. Отсидят положенный срок и поедут. Не страшно, что опоздают на несколько дней. За эти дни в Армении они умнее не станут, а вот побыв немного за решеткой, возможно, немного ума наберутся.

Задержаны Ален Саргсян, Ваге Овсепян и Левон Григорян. В Ереване и Ханкенди протесты, как уже стало традицией - пикетируют посольство РФ в Армении, чего-то требуют. Стоит плач и вой, мол, задержали бедных мальчиков непонятно за что, а они просто студенты и оружия никогда в руках не держали. Мол, Саргсян по состоянию здоровья даже в "армии обороны" не служил... Интересно, а состояние здоровья не мешает парню играть в футбол? К тому же, насчет оружия защитники задержанных сильно преувеличивают, потому что страницы Алена и Левона в соцсетях, которые вытащили на свет азербайджанские блогеры, говорят совсем о другом. О любви армянских "львов" к браваде и выпендрежу хорошо известно. Возможно, парни напялили военную форму именно из этих соображений? Позировали с оружием и выставляли все это на всеобщее обозрение - тоже?

Куда правильнее было бы армянским крикунам сейчас помолчать и не усугублять. За то, что сопляки служили в незаконном бандформировании, их в данной ситуации наказывать не станут. Но по факту оскорбления флага хоть самое минимальное наказание понести придется. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в связи с молодостью и чистосердечным раскаянием задержанных, а также из соображений гуманизма уголовное дело в их отношении закрыто, вместо этого открыто административное дело по факту распространения соответствующего видео в Интернете. Футболисты побудут под арестом 10 дней, после чего будут депортированы из страны.

Президент Азербайджана, выступая в начале июня в Лачине, говорил о возможности послаблений и амнистии для тех, кто не проливал невинной крови. Эти слова должны успокоить тех, кто не опустился слишком уж низко в своих животных националистических инстинктах. Мы прекрасно понимаем, что старшее и среднее поколение жителей нынешней зоны РМК практически поголовно так или иначе причастно к совершенным против азербайджанского народа преступлениям. Но подвергнуть наказанию всех невозможно, да и не продуктивно.

Армянская сторона нелогична и необучаема. Кто и когда так бесповоротно уверил армян, что они неподсудны, что им все можно? Они не способны делать выводы, учиться на своих ошибках и просчетах, и наступают всякий раз на одни и те же грабли. То, что демонстративно, на камеру сделали сопляки два года назад, это не детская шалость. Да, два года назад они были еще моложе и еще глупее. Это была акция, организованная старшими как показатель патриотизма футболистов. Хотя, может, мы приукрашаем, а на самом деле сопляки получили острое наслаждение, топча азербайджанский флаг. Как бы там ни было, для троих из них эта показуха уже закончилась печально - им все же придется провести несколько дней под арестом. А что будет с ними потом, после освобождения? Это уже их собственная проблема. Армянской стороне лучше сидеть тихо и прекратить вакханалию, шквал угроз, жалоб и дешевых выпадов, перестать митинговать, собираться на площадях, выдвигать ультиматумы и распространять байки якобы "свидетелей" задержания, разукрашенные в самые темные тона. Пусть подумают об оставшихся "героях", которые еще не проехали через ППП "Лачин". Их ведь ожидает то же самое, если азербайджанская сторона сильно разозлится. Несложно представить, какие страхи сейчас терзают прочих членов команды, которые не студенты и не ехали через ППП на учебу в Ереван. У них появился прекрасный шанс спрятаться подмышками у мамочек и хорошенько подумать о своем поведении.

Армянская национальная идея уродует поколение за поколением, внушая ненависть без вариантов. В сочетании с прочими проблемами в менталитете ненависть затуманивает сознание, и армянам все видится несколько иначе, чем оно есть на самом деле. Парни, лихо вытирающие бутсы о флаг Азербайджана, вряд ли задумывались о том, что поступают неправильно. Вряд ли инстинкт самосохранения намекнул им, что не нужно постить это видео, что после 44-дневной войны все изменилось. Пропаганда внушила им, что они живут в какой-то иной реальности. Старшие сломали этим мальчишкам жизнь, лишили их нормального настоящего, а еще немного - оставят и без будущего. Пусть эти парни посмотрят на своих отцов и дедов, на жалкое поколение, отягощенное грузом кровавых преступлений, принесшее нормальную жизнь своего народа в жертву миражам. Пусть поразмыслят над их проваленными судьбами и сделают выводы, которые не смогли сделать их отцы.

Очень легко быть "героями", прячась за спинами миротворцев, и топтать флаги, чувствуя себя в недосягаемости для наказания. Папаши и деды ходжавендских горе-футболистов тоже прятались за спинами чужих солдат, совершая свои преступления. А старшие братья, оставшись без чужой спины в дни Второй карабахской войны, просто дезертировали, выбрав самый излюбленный "железными ашотами" вариант решения проблемы. Теперь очередь за следующим поколением двадцатилетних. То, что можно видеть в армянских СМИ и блогах, не внушает надежды на то, что поколение Алена, Левона и Ваге готово к избавлению от иллюзий.

Может быть, несколько дней, проведенных в изоляции от зловредной среды, помогут им прочистить мозги и уши. В принципе, этим троим в каком-то смысле даже повезло.