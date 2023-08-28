Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачин"

Как сообщалось ранее, по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана Генеральной прокуратурой страны было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры, проведение следствия по уголовному делу было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

"На основании обоснованных подозрений по расследуемому уголовному делу было принято постановление о привлечении граждан Республики Армения - Алена Саргсяна, 2001 г.р., Вахе Ховсепяна, 2003 г.р. и Левона Григоряна в качестве обвиняемых по вышеупомянутым статьям Уголовного кодекса. Они были объявлены в международный розыск и постановлением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий 28 августа указанные лица были задержаны военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы.

Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий.

С соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, уголовное преследование в их отношении было прекращено.

В то же время, несмотря на запрет размещения информации, открыто призывающей к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде, законом Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", указанные лица, засняв свои действия на видеоролик, разместили данный материал на канале "Youtube", а также других интернет-ресурсах. В связи с указанными действиями соответствующим постановлением Генеральной прокуратуры было возбуждено административное производство по ст. 388-1 (размещение на информационном ресурсе - интернет или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации) Кодекса об административных проступках и постановлением суда в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней.

После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.