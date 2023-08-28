Спекуляции на деле Хелен Дадаян : почему бесполезна новая армянская провокация?

Автор: Акпер Гасанов

Казалось бы, к безграничным глупости и цинизму армянских пропагандистов в Азербайджане должны были бы давно уже привыкнуть. Потому, что не оставалось, вроде бы дна, которое они еще не пробили. Но оказывается, что "уникальность" данной ситуации состоит в том, что дна у армянских цинизма и глупости просто нет и потому мы и сейчас сталкиваемся с их новыми примерами.

На сей раз речь пойдет о том, что в середине августа, в результате ночного ДТП на трассе Ереван - Гюмри погибли 11 человек. Еще шесть человек госпитализированы. На 90-ом километре трассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус "Volkswagen" и грузовик "ЗИЛ", за рулем которого находился водитель 1990 года рождения. Виноват ли в этом Азербайджан? Любой здравомыслящий человек ответит, что нет.

Но армяне не были бы армянами, если бы и этот случай не попытались использовать для обвинений против нашей страны. Оказалось, что одной из погибших в этом ДТП на территории РА была 21-летняя Хелен Дадаян, родом была из одного из сел, что расположено в Ходжавендском районе, который входит в состав Карабахского экономического региона Азербайджана.

Как пишут армянские СМИ, Хелен училась в Евразийском международном университете. Она выехала из Ханкенди девять месяцев назад, перебралась в РА. Никто ее под дулом автомата к этому не принуждал. Она сама так решила и сделала. За это время у нее было немало времени, чтобы воспользоваться ППП "Лачин" и вернуться в Карабахский экономический район Азербайджана.

Благо, есть сотни примеров того, как такое путешествие уже проделывали многие армяне. Но Хелен, будучи живой и здоровой, этого не сделала. И вот теперь, после ее смерти в результате ДТП в РА, начинается новая кампания. Закатывается ежедневная истерика со стороны ее родителей, армянских СМИ и ряда "реваншистов" на тему того, что Дадаян хотя похоронить в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Сразу замечу, что с момента начала карабахского конфликта, в Первой Карабахской Войне и в 44-дневной войне, погибло огромное количество азербайджанцев, родившихся в Армении. Они лишены возможности не только быть похороненными, но и просто увидеть родные очаги. А все потому, что в РА была проведена политика этнической чистки в отношении азербайджанцев.

На этом фоне, сам факт того, что в Карабахском экономическом регионе нашей страны проживают десятки тысяч этнических армян, уже является аргументом в пользу официального Баку. Тем более, что никто из них не является носителем паспорта Азербайджана. То есть, все они - незаконно проживающие на нашей земле люди. Но официальный Баку предоставляет им право выбора. Терпеливо и благородно.

А что мы видим в ответ? Примитивную, бесполезную попытку оказания давления на нашу страну. Начиная от требований доставки армянских грузов к карабахским сепаратистам и заканчивая спекуляцией на тему погибшей в РА, в результате ДТП армянской девушки Элен. Ее мать, Алвард Сафарян, уже написала открытое письмо на имя премьер-министра и главы МИД Армении Никола Пашиняна и Арарата Мирзояна.

"Я обращаюсь к вам, Никол Пашинян и Арарат Мирзоян, выполните свои обязанности, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию. Моя дочь должна быть похоронена в своей земле, рядом с нами, и вы должны решить данный вопрос. Не политизируйте трагическую смерть моей дочери. Я не сдамся, буду бороться, пока моя дочь не будет рядом со мной. Действуйте Никол Пашинян и Арарат Мирзоян", - говорится в письме.

Сразу замечу, что фраза "моя дочь должна быть похоронена в своей земле, рядом с нами", - звучит неуместно со стороны живой женщины. В том числе и потому, что "своей землей" для армян является территория РА. В любом случае, непонятно, чего именно она ожидает от Пашиняна и Мирзояна? Ведь, премьер-министр РА уже не раз публично признавал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Соответственно, у него нет никаких возможностей, никакого права требовать что-то у нашей страны. Максимум - он может лично и публично попросить Президента Азербайджана Ильхама Алиева проявить милосердие и разрешить захоронение Хелен Дадаян в Карабахском экономическом регионе нашей страны. О том же, кстати, могла бы попросить Президента Азербайджана и мама погибшей. Обращения к Пашиняну, Мирзояну, к Ким Кардашьян или Сержу Танкяну - бесполезны. Они не имеют никакого отношения вопросам, касающимся нашей земли.