Сепаратисты устроили провокацию в Ходжалинском и Агдамском направлениях

28 августа с 19:20 до 20:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в Ходжалинском и Агдамском направлениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба минобороны.

На указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.