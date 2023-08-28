https://news.day.az/politics/1593191.html Сепаратисты устроили провокацию в Ходжалинском и Агдамском направлениях - приняты ответные меры
Сепаратисты устроили провокацию в Ходжалинском и Агдамском направлениях - приняты ответные меры
28 августа с 19:20 до 20:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в Ходжалинском и Агдамском направлениях.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба минобороны.
На указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре