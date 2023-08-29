Баку обвинил Ереван во лжи

Армянская сторона в целях продолжения своей коварной политики в очередной раз распространяет ложные и лживые заявления, искажая информацию о ситуации в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении от 28 августа.

"Распространение со стороны Министерства иностранных дел Армении, которое называет незаконным погранпереход "Лачин", созданный на суверенной территории Азербайджана, утверждений о похищении трех граждан Армении, задержанных на пограничном пункте "Лачин" 28 августа, в связи с возбуждением уголовного дела в соответствии с законодательством Азербайджана о разжигании национальной и расовой вражды, а также оскорблении государственного флага Азербайджана, демонстрирует, что Армения не соблюдает свои международные обязательства.

При этом мы хотели бы напомнить армянской стороне, которая утверждает, что Азербайджан нарушил решения Международного Суда, что существует решение суда о предотвращении актов ненависти на этнической и расовой почве, и вместо предотвращения этих актов, Армения делает заявления против Азербайджана, который с ними борется.

Попытки армянской стороны скрыть совершенные преступления, обвиняя Азербайджан в этнических чистках, несмотря на то, что Азербайджан прекратил уголовное преследование против упомянутых троих лиц на основе принципа гуманизма, а также принимая во внимание их возраст и искреннее раскаяние в содеянном, указывает на истинные намерения этой страны.

Невозможно найти более абсурдного утверждения со стороны Армении, чем обвинение Азербайджана в агрессии, страны, которая почти 30 лет держала в оккупации территории Азербайджана, изгоняла азербайджанцев с этих территорий и с территории нынешней Армении, проводила этническую чистку и в настоящее время не выводит полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, вопреки всем своим обязательствам.

Мы еще раз хотели бы напомнить армянской стороне, что ее агрессивная политика, продвигаемая в регионе, не будет иметь никаких практических результатов, и для Армении было бы полезнее поддержать инициативы Азербайджана по установлению мира", - говорится в комментарии.