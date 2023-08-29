Армянская армия так и не смогла восстановиться

Мы сегодня имеем армию, которая еще не сумела восстановить свою боеспособность. И кадровый дефицит - один из элементов этого. И действующее руководство на самом деле имитирует военные реформы, на практике основные ресурсы тратятся не на армию, а на полицию и патрульную службу

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое мнение выразил военный эксперт, бывший советник министра обороны Давид Джамалян, комментируя смерть двух военнослужащих 27 августа.

В течение августа в результате неуставных отношений в армянской армии уже погибли четыре человека. В частности, 10 августа смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник Жора Карапетян, по признакам доведения до самоубийства были арестованы двое сослуживцев. Причиной ссоры стало нежелание Карапетяна нести боевое дежурство вместо "блатных" товарищей, на этой почве возник конфликт, приведший к трагедии. На следующий день в той же воинской части было найдено тело срочника Гарника Хнкояна, предварительная версия та же - самоубийство. Что касается последнего случая, то солдат вначале убил своего товарища на боевом посту, затем застрелился сам.

"Мы имеем дело с очень серьезной системной проблемой в армии. У нас большое число вакантных офицерских должностей в войсках, в основном - командиров взводов и рот. Понятно, что дефицит офицеров приводит к чрезмерной нагрузке на действующих офицеров. Наличие вакантных офицерских должностей неизбежно приводит к проблеме контроля в армии, а значит - и проблеме дисциплины", - сказал Джамалян.

Эксперт отмечает, что дисциплинарные проблемы имели место в армии и при прежней власти, трагические случаи происходили и раньше, но тогда системные проблемы решались на институциональном уровне, существовала внятная концепция армейского строительства, делался особый акцент на усиление ротного звена в армии. На более высоких, тактических звеньях уже были состоявшиеся боевые командиры. Но взвод и рота - самые сложные звенья, так как командир, во-первых, сам растет профессионально, во-вторых, там существует прямое общение с личным составом.

Он считает, правительству не нужна устоявшаяся, сильная армия как субъект региональной безопасности и региональной политики. Власть больше интересует наращивание и усиление полиции как репрессивного аппарата, который она готова использовать против собственных граждан. Об этом можно судить ходя бы по той мощной пиар-кампании, которая сопровождает процесс создания патрульной службы, которую он называет бессмысленной тратой денег. Армейская служба, служба по контракту на этом фоне блекнет и меркнет в плане "раскрутки". Более того, у Джамаляна есть информация об определенной утечке кадров из армии в патрульную службу.

"Если бы столь громадные финансовые ресурсы шли на финансирование офицеров, повышение зарплат, привлечение новых кадров, если бы взводные или ротные получали по несколько тысяч драмов в месяц, то армейские подразделения очень быстро были бы укомплектованы, а вакантные должности - пополнены новыми кадрами", - убежден эксперт.

Не спасает ситуацию и начавшийся процесс аттестации, успешное прохождение которой сулит военным кратное увеличение зарплаты. По мнению Джамаляна, сама по себе идея аттестации неплоха, однако правительство Никола Пашиняна обладает редкой способностью исказить и извратить даже самую здоровую идею. Есть случаи, когда офицеры с солидным боевым опытом и практикой не "заваливают" аттестацию из-за теории, которая не всегда отражает реальные потребности и задачи армии.

Возвращаясь к неуставным отношениям в армии и трагическим инцидентам, Джамалян фиксирует молчание многочисленных правозащитных организаций и отдельных личностей.

"Все те люди и НКО, которые в прошлом поднимали истерику при каждом инциденте в армии, но на самом деле не заботились вопросами армии и безопасности, лишь отрабатывая гранты Сороса, вся эта когорта лиц с извращенным мировоззрением сейчас молчит, в том числе потому, что часть из них сидит на высоких государственных должностях. Тот же Араик Арутюнян например (глава аппарата премьер-министра - ред. ), в свое время был в авангарде пропаганды против армии", - говорит Джамалян.

Он убежден, что вся эта прослойка сейчас хранит молчание, так как их многолетняя борьба против армянской армии, развязанная тотальная кампания по дискредитации вооруженных сил, почти дала результат.

Эксперт не склонен верить, что при нынешней власти возможно восстановление боеспособности армии, возвращение ей статуса гаранта региональной стабильности.