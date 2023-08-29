https://news.day.az/politics/1593236.html Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха
Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха
Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянского происхождения, сообщает во вторник Day.Az.
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