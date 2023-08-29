Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха

Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянского происхождения, сообщает во вторник Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.