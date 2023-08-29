Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана

28 августа в 23:50 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.