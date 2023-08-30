Каспршик все еще получает зарплату и пытается ее оправдывать

Минская группа осталась не у дел, однако господин Каспршик все еще получает зарплату. Вот он и старается показать, что не зря.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя недавнюю поездку личного представителя действующего председателя ОБСЕ на условную армяно-азербайджанскую границу.

По словам эксперта, официально Минская группа не распущена, на бумаге она все еще существует. Каспршику понадобилось засветиться на месте событий. Основные события, как известно, происходят сейчас вокруг азербайджанского погранично-пропускного пункта "Лачин". И действующий председатель ОБСЕ посчитал необходимым засветиться на границе, чтобы показать, что он, Каспршик, все еще существует.

"Сам институт - Минская группа - не работает и вряд ли когда-либо заработает. В то же время сомнительно, что она будет распущена. Дело в том, что формальный роспуск МГ требует консенсуса в ОБСЕ, чего достичь вряд ли удастся. Минская группа так и останется на бумаге, и о ее существовании будут вспоминаться только с периодическими появлениями Каспршика в Армении или на каких-то встречах. И не более", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева