Арутюнян все еще думает об "отставке"

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Ханкенди неспокойно со вчерашнего дня. После законного задержания Азербайджаном троих футболистов, оскорбивших флаг нашей страны, в городе был митинг, по результатам которого бандит Араик Арутюнян понял, что у т.н. "власти" ему все-таки не удержаться и, похоже, вновь всерьез решил обдумать планы побега с тонущего корабля.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, поговорив со своими крысами более 6 часов в вымышленном "парламенте", Араик выступил и заявил, что обсуждал вопрос своей "отставки".

"Сегодня был обсужден и вопрос того, быть или не быть мне на посту "президента"? Завтра, послезавтра мы уже в более узком составе все решим, если нужно будет, я подам в отставку", - заявил Арутюнян.

Напомним, что это третье подобное за последнее время сообщение. Ранее бандит уже собирался улизнуть, но от страха перед соплеменниками не осмелился этого сделать. Но, похоже, наконец-то начал соображать, что дело совсем не в шоколаде, как ему это представлялось.

Преступник Араик понимает, что вставать на колени Азербайджан за свою собственную же территорию не собирается, а гордо отвечает на любые провокации. Следовательно, рано или поздно интеграция армянского меньшинства в Карабахе в азербайджанское общество будет неизбежным. Брать на себя ответственность у Арутюняна кишка тонка - он боится отвечать перед реваншистами и теми, кто съест его заживо.

Но клоун никак не может определиться, что ему делать. Собственно поэтому, третий раз за последние 10 дней бандит пытается подготовить почву для своего резкого побега.

Арутюнян находится в безвыходном положении, поскольку Азербайджан полностью контролирует дорогу Лачин-Ханкенди. Местное население начало понимать, что ранее данные им обещания о том, что он "все разрулит", были ничем иным, как лапшой на уши. Решать Араик на территории Азербайджана ничего и никогда не смог бы. Все, что он пытался сделать - это удержаться на стуле как можно дольше. Но после вчерашнего митинга стало совершенно ясно, что ему, во-первых, больше никто не верит, а Баку никуда не отступит от своей принципиальной позиции по поводу суверенных территорий.

Собственно поэтому перед Арутюняном и маячит перспектива спасать свою шкуру бегством из Ханкенди.

Сейчас у него выбор стоит непростой - остаться и быть съеденным своими же соплеменниками или попытаться спастись, но жить с позором до конца дней. Второе звучит более заманчиво, ибо там ему угрожает лишь моральная травма, а не физическая. Поэтому, он, возможно, последует примеру Варданяна и попытается слинять в грузовике, полном грязного нижнего белья. Если, конечно, осмелится.

Как бы там ни было, зона временной ответственности РМК по-любому скоро станет зоной постоянной ответственности Баку. Вариантов у Араика Арутюняна и его свиты больше не осталось. Советуем бандиту определиться поскорее - всем интересен финал этой комедии.