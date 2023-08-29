Сабина Алиева критикует заявление еврокомиссара

"Считаем, что последнее заявление комиссара Совета Европы по правам человека по Лачинской дороге является продолжением процесса поддержки ложных утверждений, сформулированных на основе политических манипуляций Армении в связи с гуманитарной ситуацией в азербайджанском городе Ханкенди".

Как передает Day.Az, об этом говорится в ответе уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой на заявление комиссара Совета Европы по правам человека.

"Мы ожидаем от комиссара Совета Европы более беспристрастного заявления, которое могло бы способствовать нормализации ситуации, внести значительный вклад в мирный процесс, который в настоящее время имеет очень важное значение.

Несмотря на то, что дорога Агдам-Ханкенди открыта и она предлагается для перевозки всех грузов в целях гуманитарной помощи, провокационные заявления Армении и ее покровителей создают серьезные препятствия нормализации обстановки в регионе и мирному процессу.

Мы призываем комиссара Совета Европы по правам человека уважать принцип территориальной целостности государств, глубоко изучить текущую ситуацию в регионе, бороться с препятствиями, которые служат политическим манипуляциям и подрывают процесс установления мира, поддерживать общепринятые принципы международного права", - подчеркнула Омбудсмен.