Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия, военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в дискуссиях на тему "Экспертные переговоры в области медицины", которые проводились в Германии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе дискуссий, состоявшихся с целью проведения обмена опытом и изучения передовых методов в области военной медицины, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.