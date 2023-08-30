Дохлую армянскую армию пытаются пополнить женщинами

В Армении все еще пытаются возродить побежденную и полностью разваленную армянскую армию, которую до 44-дневной войны именовали "непобедимой".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, процесс сопровождается пополнением посредством женщин, ибо мужчин в стране, по-видимому, нет.

Отмечается, что недавно по инициативе Министерства обороны Армении на добровольной основе былa реализованa обязательная программа военной службы для женщин в возрасте от 18 до 27 лет.

Срок службы составляет 6 месяцев, в течение которых участники программы служат исключительно в учебной воинской части.

"По истечении шестимесячного срока или в случае досрочной демобилизации по состоянию здоровья до истечения срока участники получат почетную выплату: при полной 6-месячной службе -1 млн драмов, а при досрочной демобилизации указанная сумма делится на 6 и умножается на месяцы службы. Также участницы могут продолжить службу по программе "Защитник Отечества" и перейти на контрактную военную службу сроком на 5 лет, в этом случае, естественно, пользуясь всеми льготами программы", - пишут армянские СМИ.

Как правило на такой шаг идут когда в армии все плохо и надежд уже никаких нет. И хоть в Армении продолжают верить в сказки о том, что их армия впереди планеты всей, но факт остается фактом: армянская армия недоукомплектована и нуждается в пополнении людскими ресурсами. Судя по развитию событий, призывников мужчин не хватает, и по этому на защиту родины встают женщины.

Сложность ситуации для Армении заключается в том, что такой подход может еще более усложнить демографический кризис, который давно не дает покоя правительству. После окончания 44-дневной войны возникла дискуссия о том, что результаты войны негативно скажутся на рождаемости внутри страны. Дополнительным фактором, подтверждающим такой вывод, является эмиграция, в результате которой страну покидает не маленькое количество молодого населения.

Теперь к этому списку добавляется военная служба и для женщин. Сложно будет поспорить тем, что правительство Армении усложняет жизнь молодых девушек в стране.