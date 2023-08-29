Истерика Армении и Франции из-за гуманитарного груза Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня Азербайджанское общество Красного Полумесяца заявило о том, что направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянского происхождения. Груз скоро доедет до места назначения.

Президент общества Новруз Аслан в комментарие журналистам подчеркнул, что на начальном этапе отправляется 40 тонн мучных изделий. По его мнению, этот шаг будет положительно воспринят проживающими в Ханкенди жителями армянского происхождения и международной общественностью.

Услышав с утра об этой новости, в Армении в спешке заявили о том, что посылают собственный, да еще и подключили к этому делу Францию, мол груз собран усилиями Парижа и рядом других регионов Франции. Отмечается, что колонна грузовиков с гуманитарным грузом 30 августа будет стоять у въезда в Лачинский коридор, сообщается на официальной странице АРФ Дашнакцутюн. Мэр Парижа Анн Идальго прибудет в Армению для сопровождения груза. Пашинян, тем временем, успел позвонить Макрону.

Очевидно, что таким образом Ереван намеревается саботировать попытки Баку наладить отношения с армянским меньшинством в Карабахе и сорвать процесс реинтеграции. Упрямые бандиты во главе с Араиком Арутюняном в свою очередь непременно попытаются воспрепятствовать доставке азербайджанского груза или откажутся от него, придумывая всякие причины.

Уже слышны первые "истерики". В частности, фотограф так называемого "информационного штаба" сепаратистов Давид Каграманян призвал всех, кто против гуманитарного груза Азербайджана, собраться на площади в Ханкенди. По его мнению, этот груз является "смертью".

"Азербайджан этим шагом хочет сделать шах и мат. Если мы не примем этот гуманитарный груз, то Баку заявит всему миру, что нас обрекают на голод. А если власти примут этот груз, то это станет началом конца", - истерит Каграманян.

Впрочем, реакция была банальной и ожидаемой. Сам признал всю аферу. Остатки сепаратистского режима в Карабахе во главе с армянскими властями уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы держит в блокаде армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне сталкиваются с нехваткой продовольствия.

Поэтому, понимая, что эти мифы легко разбиваются поставками грузов из Баку, армянская сторона продолжает всяческие манипуляции, чтобы пропаганда, в которую они потратили уйму времени и средств, не провалилась. А официальный Париж намеренно пытается накалить ситуацию, подбрасывая дров в армянский костер провокаций. Цель Франции сорвать любые мирные инициативы и поддерживать нестабильность в регионе.

Конечно же, у французов ничего не получится. Баку - это не Ереван, который готов плясать под любую дудку. Мы будем жестко пресекать любые действия французской стороны, направленные против территориальной целостности нашей страны. Идальго стоило бы заняться непосредственно своими прямыми обязанностями в Париже, где постоянно происходят беспорядки и чуть ли не восстания против действующей власти Макрона, вместо того, чтобы становиться частью армянских истерик и провокаций.

Такие действия Парижа и Еревана лишь доказывают, что их не волнует мир на Южном Кавказе, а армянское меньшинство в Карабахе для них является не более чем инструментом.