Отправка Азербайджанским обществом Красного полумесяца гумпомощи армянам в Карабахе - очередной гуманистический подход

Игры Армении и ее покровителей в "гуманитарный кризис", "блокаду" терпят полное фиаско. Азербайджанское государство на всех международных площадках доводит до внимания мира правду и пресекает лживую армянскую пропаганду.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend ветеран органов безопасности, почетный сотрудник СГБ полковник Азер Гараев.

По его словам, несмотря на гуманистическую позицию Азербайджана, Армения и сепаратисты каждый раз пытаются препятствовать мирному процессу.

"Очередной провокацией Армении стало тиражирование новостей о якобы "гуманитарном кризисе" и "плачевной ситуации" в Ханкенди. Армения, всегда стремившаяся выставить себя "несчастной", и на этот раз рассчитывала на помощь своих покровителей, других государств. Однако и эти попытки не увенчались успехом. Несмотря на то, что Макрон, ставший инструментом в руках армянской диаспоры во Франции, пытается оказывать армянам поддержку в различной форме, в результате правильной внешней политики Азербайджана все провокации успешно пресекаются", - сказал Гараев.

Он добавил, что отправка Азербайджанским обществом Красного полумесяца гуманитарного груза с 40 тоннами мучных изделий лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, также является очередным гуманистическим подходом. Если они думают об интеграции в Азербайджан, о мирном сосуществовании, то должны принять эту гуманитарную помощь. Азербайджанская сторона в своих официальных заявлениях не раз делала обращения, руководствуясь гуманистическими целями, и демонстрировала гуманистическую позицию.

"Вчера к армянам, оскорбившим азербайджанский флаг и задержанным на границе, было применено достаточно гуманное наказание. Возраст обвиняемых, их искреннее признание в содеянном были учтены, а уголовное преследование в отношении них прекращено с применением принципа гуманизма, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. По решению суда к указанным лицам был применен административный арест сроком на 10 суток. Все это свидетельствует о достаточно терпеливой и гуманной позиции официального Баку по отношению к армянам, проживающим в Карабахе. Они в свою очередь тоже должны понять, что если хотят жить под азербайджанским флагом, в мирной обстановке, то должны принять законы Азербайджана. В обратном случае они, сделав другой выбор, могут покинуть территорию Азербайджана", - сказал он.