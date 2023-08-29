Проармянские заявления главы МИД Франции неприемлемы

Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, которые не служат миру и стабильности в регионе и демонстрируют одностороннюю проармянскую позицию, неприемлемы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа о мнениях, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной во время выступления на конференции послов.

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