https://news.day.az/politics/1593429.html Проармянские заявления главы МИД Франции неприемлемы - МИД Азербайджана
Проармянские заявления главы МИД Франции неприемлемы - МИД Азербайджана
Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, которые не служат миру и стабильности в регионе и демонстрируют одностороннюю проармянскую позицию, неприемлемы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа о мнениях, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной во время выступления на конференции послов.
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