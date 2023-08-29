Угрозы и неблагодарность

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Отправка Азербайджанским обществом Красного Полумесяца гуманитарного конвоя в Ханкенди наделала много шума и вызвала всплеск истерики у сепаратистов. Что думают об этом в Армении и диаспоре, значения не имеет. Интереснее всего то, как реагируют на гуманный шаг азербайджанской стороны те, кому эта помощь предназначена.

Как реагируют этнические армяне, проживающие в зоне временной дислокации российского контингента, в целом, мы не знаем. Вряд ли лояльно настроенные или здравомыслящие рискнули бы написать в соцсетях что-то позитивное по этому поводу. Но они, несомненно, есть. Не может же быть, чтобы все 30-40 тысяч проживающих в зоне РМК человек были помешанными националистами. Мы хотим верить в лучшее, поэтому считаем, что лояльные есть, просто они не решаются подать голос. Зато соцсети запрудили истеричные заявления и даже угрозы в адрес гуманитарного конвоя и самого Красного Полумесяца, который, видите ли, "не согласовал свои действия" с сепаратистами.

Конвой уже прибыл в Агдам. Как его встретят "голодающие" армяне? Скорее всего, орущей толпой по ту сторону бетонных заграждений. Впереди, как всегда, будут крикливые женщины и откормленные до "истощения" детишки. Одну из участниц мы уже знаем в лицо. Это некто Эрмине Хачатурян, осчастливившая соцсети своим обращением к соплеменникам.

Эта толстощекая тетка с явным отсутствием следов интеллекта на лице, взывает к армянам, приглашая их присоединиться к ней и не пропустить конвой в Ханкенди. Хачатурян, сверкая глазками, заверяет, что "скорее умрет от голода, чем съест муку, доставленную турками". Так и хочется сказать: да ради бога. Тетка никак не тянет на голодающую. Ну никак. Никаких признаков истощения, скорее, наоборот. Зато налицо явные признаки национализма и даже безумия.

Армянский национализм это болезнь, чаще всего неизлечимая. Она лишает людей способности здраво воспринимать окружающую реальность. Эрмине Хачатурян явно ее не воспринимает. Речь даже не о благодарности, которую жители зоны РМК должны были бы испытывать. Да, мы знаем, что на территории проживания армянского меньшинства нет никакого голода и никакого кризиса. По вине самой сепаратистской верхушки и зомбированных масс появились определенные проблемы, и Азербайджанское государство старается помочь своим гражданам армянской национальности в их решении. Хачатурян не хочет брать хлеб из рук турка? Пусть отправляется на ППП "Лачин"" и перемещается в Армению, чтобы брать его из рук армянина. Либо, как она сама предлагает, "умирает с голоду". Это будет ее выбор. Но в Карабахском регионе хлеба из Армении больше не будет.

Вообще, благодарность не является отличительной чертой армянства. И никогда не являлась.

Есть примеры и угроз. В соцсетях армянские пользователи призывают к терактам против гуманитарного конвоя, против людей, доставляющих им хлеб, есть даже предложения инсценировать массовое отравление доставленной мукой и трезвонить потом по всему миру о "злодеяниях" Баку. И мы не воспринимаем это как прикол. К угрозам провокациями и террором с армянской стороны мы относимся серьёзно, наученные опытом. К сожалению, нам приходится делить пространство с подверженным пропагандистским массам этносом, легко поддающимся на призывы к ненависти. А привычка к безнаказанному террору (спасибо державам) сделала подобные преступления для армян обыденным делом - что семечки щелкать.

Принимая во внимание подобные угрозы, рекомендуем их авторам задуматься о том, что последует, если кто-то посмеет дотронуться до грузовика, а тем более до сотрудника Красного Полумесяца Азербайджана хоть пальцем. Виновный будет вычислен и вытащен из-под земли. Азербайджанская сторона уже показала, как умеет решать такие вопросы.