Община Западного Азербайджана о деструктивной позиции Франции

Последние заявления президента и министра иностранных дел Франции еще раз показывают, что официальный Париж продолжает демонстрировать враждебное отношение к Азербайджану на всех уровнях и платформах.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

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