https://news.day.az/politics/1593455.html Община Западного Азербайджана о деструктивной позиции Франции
Община Западного Азербайджана о деструктивной позиции Франции
Последние заявления президента и министра иностранных дел Франции еще раз показывают, что официальный Париж продолжает демонстрировать враждебное отношение к Азербайджану на всех уровнях и платформах.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.
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