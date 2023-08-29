Франция - последняя страна, которая имеет право говорить о морали

Автор: Ибрагим Алиев

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, имеющая привычку совать свой кривой нос в чужие, внутренние дела, выступила вновь с порцией проармянского бреда вопреки международному праву.

Маразматичная мадемуазель осмелилась назвать политику Азербайджана в отношении Карабахского экономического региона "незаконной" и даже "аморальной".

"Стратегия удушения, направленная на провоцирование массовой эмиграции армян из Нагорного Карабаха, является незаконной, как уже определил Международный суд. Эта политика также аморальна", - заявила она в ходе выступления на конференции аккредитованных послов во Франции.

Колонна также утверждала, что Франция якобы мобилизует силы для установления справедливого и стабильного мира между Арменией и Азербайджаном, мол "это позволит провести демаркацию границ двух стран".

Что является справедливым миром по мнению армянофильной французской чиновницы? Цитируем: "Позволить народу(?) Нагорного Карабаха(?) жить на своей родине, и его права, культура и история будут уважаться".

Как видим, сколько бы ни пыталась мадам Колонна прикидываться беспристрастной, сколько бы ни говорила о том, что Франция поддерживает нейтралитет в вопросе мира на Южном Кавказе, свою двуличную и гнилую сущность она скрыть не может, ибо главные цели внешней политики Парижа ясны - вопреки логике сделать все, чтобы Армения осталась довольна.

Такие моменты, как история, факты и международное права французский министр опускает. Ведь не задумываться же министру иностранных дел о таких вещах. Нет. Главное - нести белиберду.

А факты просты и они доказаны не только историей, но и международным правом. Во-первых, весь мир признает эту территорию территорией Азербайджана. Кроме того, давно уже нет никакого "Нагорного Карабаха", так же как и не было никакого там "народа" (это кучка армян с ереванскими паспортами).

Во-вторых, родиной эта территория для армян являться никоим образом не может, ибо они были заселены на исторические земли азербайджанцев. Переселение и расселение армян на Южном Кавказе было многоступенчатым процессом, растянувшимся на многие столетия. Оно продолжалось вплоть до начала XX века. Армяне размещались в основном на территории бывших азербайджанских Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств. Мадам Колонне стоит лишь открыть учебники по истории.

В-третьих, почему глава МИД Франции не говорит об уважении прав, культуры и истории азербайджанцев, которые были насильно, жестоко изгнаны со своих родных земель? Армяне уничтожили в Карабахе все, что имело азербайджанский след - исторические памятники, музеи, архитектуру, мечети, кладбища, города. Стоит лишь посмотреть на Агдам, который ныне называют "Хиросимой Южного Кавказа". Стоит лишь вспомнить Ходжалинский геноцид.

Игнорирование фактов оккупации Арменией азербайджанских земель на протяжении почти 30 лет, политики этнических чисток, геноцида и массовых убийств, осуществленных Арменией в отношении азербайджанцев, грубого нарушения прав около 1 млн азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, разрушения и разграбления азербайджанских городов и сел, уничтожения принадлежащих азербайджанцам культурных ценностей и исторических памятников, неполного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, а также неспособность остановить военно-политические провокации, осуществляемые Арменией после войны 2020 года, являются примерами незаконного и безнравственного подхода.

Несмотря на все это, Азербайджан в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны, и категорически неверно препятствовать этим усилиям обвинениями в том, что якобы проводится политика по "изгнанию армян из региона".

Впрочем, никто не удивлен этим новым заявлением французского дипломата. На самом-то деле в этом ничего нового нет. Азербайджан давно привык к проармянским выпадам всех официальных лиц Франции.

Страна, проводящая политику неоколониализма, последней должна говорить об "аморальности". Геноциды, разрушения, грабежи устраиваемые Парижем в странах Африки никто не забыл. Недавние действия макроновской власти в Нигере, попытки всеми силами удержаться в этой стране ради урана, говорят сами за себя. Все всё прекрасно видят.

Старухе Катрин стоит вспомнить о том, как Франция в недалеком 2010-м году проводила у себя кампанию по высылке цыган из страны. Тогда Еврокомиссия выступила с резким осуждением действий Парижа, добавляя, что это нарушает законодательство Евросоюза. ООН и ЕС требовали от Франции отказаться от массовой депортации и обвиняли ее в нарушении фундаментальных прав человека, дискриминации по национальному признаку. Только по официальным данным французские власти тогда изгнали более 11 тысяч цыган за год. В последующие 3 года - почти 38 тысяч, оправдывая это тем, что цыгане не хотят интегрироваться во французское общество.

Теперь о какой аморальности вы смеете нам говорить, в то время как мы восстанавливаем все то, что было разрушено армянами в течение 30 лет? Сами армяне удивляются тому, что Азербайджан успел восстановить за 3 года послевоенного периода. Бьются головой, мол почему мы не были такими. Потому что это не была их земля. Они не привязаны к ней любовью, ибо для них Карабах - не историческая родина. Поэтому никто, тем более Франция, не имеет права указывать Азербайджану, что и как ему делать на своей собственной территории.