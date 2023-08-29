Франция - последняя страна, которая имеет право говорить о морали

Автор: Ибрагим Алиев

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, имеющая привычку совать свой кривой нос в чужие, внутренние дела, выступила вновь с порцией проармянского бреда вопреки международному праву.

Маразматичная мадемуазель осмелилась назвать политику Азербайджана в отношении Карабахского экономического региона "незаконной" и даже "аморальной".

"Стратегия удушения, направленная на провоцирование массовой эмиграции армян из Нагорного Карабаха, является незаконной, как уже определил Международный суд. Эта политика также аморальна", - заявила она в ходе выступления на конференции аккредитованных послов во Франции.

Колонна также утверждала, что Франция якобы мобилизует силы для установления справедливого и стабильного мира между Арменией и Азербайджаном, мол "это позволит провести демаркацию границ двух стран".

Что является справедливым миром по мнению армянофильной французской чиновницы? Цитируем: "Позволить народу(?) Нагорного Карабаха(?) жить на своей родине, и его права, культура и история будут уважаться".

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Как видим, сколько бы ни пыталась мадам Колонна прикидываться беспристрастной, сколько бы ни говорила о том, что Франция поддерживает нейтралитет в вопросе мира на Южном Кавказе, свою двуличную и гнилую сущность она скрыть не может, ибо главные цели внешней политики Парижа ясны - вопреки логике сделать все, чтобы Армения осталась довольна.

Такие моменты, как история, факты и международное права французский министр опускает. Ведь не задумываться же министру иностранных дел о таких вещах. Нет. Главное - нести белиберду.

А факты просты и они доказаны не только историей, но и международным правом. Во-первых, весь мир признает эту территорию территорией Азербайджана. Кроме того, давно уже нет никакого "Нагорного Карабаха", так же как и не было никакого там "народа" (это кучка армян с ереванскими паспортами).

Во-вторых, родиной эта территория для армян являться никоим образом не может, ибо они были заселены на исторические земли азербайджанцев. Переселение и расселение армян на Южном Кавказе было многоступенчатым процессом, растянувшимся на многие столетия. Оно продолжалось вплоть до начала XX века. Армяне размещались в основном на территории бывших азербайджанских Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств. Мадам Колонне стоит лишь открыть учебники по истории.

В-третьих, почему глава МИД Франции не говорит об уважении прав, культуры и истории азербайджанцев, которые были насильно, жестоко изгнаны со своих родных земель? Армяне уничтожили в Карабахе все, что имело азербайджанский след - исторические памятники, музеи, архитектуру, мечети, кладбища, города. Стоит лишь посмотреть на Агдам, который ныне называют "Хиросимой Южного Кавказа". Стоит лишь вспомнить Ходжалинский геноцид.

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Игнорирование фактов оккупации Арменией азербайджанских земель на протяжении почти 30 лет, политики этнических чисток, геноцида и массовых убийств, осуществленных Арменией в отношении азербайджанцев, грубого нарушения прав около 1 млн азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, разрушения и разграбления азербайджанских городов и сел, уничтожения принадлежащих азербайджанцам культурных ценностей и исторических памятников, неполного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, а также неспособность остановить военно-политические провокации, осуществляемые Арменией после войны 2020 года, являются примерами незаконного и безнравственного подхода.

Несмотря на все это, Азербайджан в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны, и категорически неверно препятствовать этим усилиям обвинениями в том, что якобы проводится политика по "изгнанию армян из региона".

Впрочем, никто не удивлен этим новым заявлением французского дипломата. На самом-то деле в этом ничего нового нет. Азербайджан давно привык к проармянским выпадам всех официальных лиц Франции.

Страна, проводящая политику неоколониализма, последней должна говорить об "аморальности". Геноциды, разрушения, грабежи устраиваемые Парижем в странах Африки никто не забыл. Недавние действия макроновской власти в Нигере, попытки всеми силами удержаться в этой стране ради урана, говорят сами за себя. Все всё прекрасно видят.

Старухе Катрин стоит вспомнить о том, как Франция в недалеком 2010-м году проводила у себя кампанию по высылке цыган из страны. Тогда Еврокомиссия выступила с резким осуждением действий Парижа, добавляя, что это нарушает законодательство Евросоюза. ООН и ЕС требовали от Франции отказаться от массовой депортации и обвиняли ее в нарушении фундаментальных прав человека, дискриминации по национальному признаку. Только по официальным данным французские власти тогда изгнали более 11 тысяч цыган за год. В последующие 3 года - почти 38 тысяч, оправдывая это тем, что цыгане не хотят интегрироваться во французское общество.

Теперь о какой аморальности вы смеете нам говорить, в то время как мы восстанавливаем все то, что было разрушено армянами в течение 30 лет? Сами армяне удивляются тому, что Азербайджан успел восстановить за 3 года послевоенного периода. Бьются головой, мол почему мы не были такими. Потому что это не была их земля. Они не привязаны к ней любовью, ибо для них Карабах - не историческая родина. Поэтому никто, тем более Франция, не имеет права указывать Азербайджану, что и как ему делать на своей собственной территории.