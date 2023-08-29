Запредельное бесстыдство

Автор: Акпер Гасанов

Бесстыдство - главное качество, объединяющее официальный Ереван и политиков из разных стран, которые давно и прочно рекрутированны мировым армянством для озвучивания антиазербайджанских заявлений. Сейчас они принялись вопить по поводу того, что на ППП "Лачин" были задержаны футболисты так называемого клуба "Мартуни Аво", которые в 2021 году посмели топтать флаг Азербайджана.

В частности, об этом написал в своем микроблоге в Twitter председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. Он, видите ли, глубоко обеспокоен. В реальности же ему глубоко нужно беспокоиться о другом. Ведь, он угодил в очередной коррупционный скандал, о коем уже поведала влиятельная газета The New York Post. В статье говорилось о том, что армянская жена Менендеса продала золотые слитки на 400 тысяч долларов за несколько месяцев до того, как его офис признал, что сенатору грозит федеральное расследование.

Давно уже запятнавший свое имя в коррупции и в озвучивании лживых заявлений против нашей страны Менендес явно рассчитывает на то, что его слова вызовут одобрение у американских армян. Также он надеется на то, что иные американцы не будут вдаваться в суть того, чем так глубоко обеспокоен сенатор Боб. Он верит в то, что им неведомо, что речь шла об осквернении флага Азербайджана.

Как бы себя повели власти США по отношению к тем, кто публично осквернил флаг этой страны? Правильно, привлек бы их к уголовной ответственности. И все американское общество поддержало бы это! Но провокатор Менендес предлагает всем поверить в то, что армянам можно безнаказанно осквернять азербайджанский флаг. И это был пример шокирующего бесстыдства с его стороны.

Впрочем, пика в вопросе бесстыдства вновь достигло МИД Армении. Оно обвинило российских миротворцев в задержании на ППП "Лачин" армян, оскорбивших азербайджанский флаг. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства РА, "задержание было предварительно согласовано и осуществлено под сопровождением российских миротворческих сил". И это был всего лишь очередной эпизод, свидетельствующий о закаливающих глупости и наглости представителей официального Еревана.

Да, в армянских СМИ, экспертном сообществе давно, с момента поражения Армении в 44-дневной войне, на пиковой отметке находится процесс обвинения РФ во всех армянских бедах. Россию армяне обвиняли даже в том, что она не отправила своих солдат, чтобы те погибли во имя удержания под оккупацией 20% территорий нашей страны. Чушь? Конечно. Но с тех пор ситуация стала только-только хуже.

Теперь целый МИД РА обвиняет российских миротворцев в том, к чему они не имеют никакого отношения. Есть видео, где армяне топчут флаг Азербайджана? Есть. Их к тому подталкивали российские миротворцы? Нет. Они так действовали потому, что были уверены в том, что наказания за это преступление не будет. И теперь, когда их задержали, "плачут, Богу молятся, не жалея слез".

Причем, как сенатора Менендеса, так и МИД РА в идиотском свете выставил в интервью изданию "Грапарак" армянский же военный эксперт, полковник запаса Айк Нагапетян.

"По моим данным, сейчас там находятся четыре человека. Их не похищали, давайте называть вещи своими именами, не надо распространять дезинформацию, потом будут писать, что это было в присутствии российских миротворцев, как сейчас представляют, не так ли? Азербайджанцы задержали троих молодых людей, причем, есть видео - это студенты, футболисты из Мартунинского (Ходжавенд - ред.) района, которые перед выходом на стадион прошли по расстеленному на земле флагу Азербайджана. Такое осквернение государственного символа является уголовным преступлением в любой стране", - подчеркнул он.

Действительно, Уголовный кодекс Армении предусматривает наказание за оскорбление государственных символов (ст.331 "Надругательство над государственными символами"). Согласно этой статье, "надругательство над гербом Республики Армения, государственным флагом Республики Армения, государственным гимном Республики Армения, а также над государственными символами другого государства наказывается исправительными работами на срок не свыше двух лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше одного года".

Этого может не знать сенатор Менендес, хотя в курсе этого могла быть его армянская жена. Но в курсе того, что прописано в УК РА не может не быть МИД Армении. Увы, но мы вновь вынуждены констатировать, что масштаб бесстыдства в армянском внешнеполитическом ведомстве просто запредельный. Там, по сути, вновь предлагают едва ли не героизировать мерзавцев, оскорбляющих флаг Азербайджана, нарушающих наши и все возможные законы. Как вести переговоры о мире с носителями такого "мировоззрения"- вопрос очень актуальный и сложный.