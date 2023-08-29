Мы проинформировали командира российских миротворцев о гуманитарном грузе.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, об этом сказал на дороге Агдам-Ханкенди журналистам генеральный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев, передает Day.Az.

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