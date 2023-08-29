Гуманитарная колонна из Баку в Агдаме, мы ждем ответа от армянского населения

Мы привезли гуманитарную помощь, изъявили свое намерение передать армянам в Карабахе гумпомощь в виде 40 тонн мучных изделий и теперь ждем ответа от армянского населения Карабаха и руководства миротворческого контингента.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник корреспонденту Trend заместитель генерального секретаря Общества Красного полумесяца Азербайджана Эльшан Салимзаде.

"Для Общества Красного полумесяца не имеет значения ни цвет кожи, ни язык, ни религия, мы всем обязаны помогать, и в том числе армянскому населению Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что автоколонна с гуманитарной помощью, направленной Азербайджанским обществом Красного полумесяца лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Азербайджанского общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан ранее сказал журналистам, что в будущем жителям армянского происхождения в Карабахе могут быть доставлены и другие необходимые товары.

Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.